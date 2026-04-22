Emma Cosi spegne 104 candeline | Sono serena nella mia casa

A Caselle Landi, lunedì, si è festeggiato il 104° compleanno di Emma Cosi, considerata la persona più anziana del paese. Nel pomeriggio, nella sua abitazione, si sono riuniti familiari e amici per condividere il momento speciale. La donna ha commentato di sentirsi serena nella sua casa, circondata dall’affetto di chi le sta vicino. La cerimonia si è svolta senza particolari eventi, nel rispetto delle abitudini di Emma.

A Caselle Landi lunedì Emma Cosi, la più longeva del paese, ha spento 104 candeline. La festa si è svolta in un clima familiare e affettuoso, con nonna Emma circondata dai suoi cari: il genero Franco, il nipote Francesco con la moglie Yulia e le amatissime bisnipotine Arianna e Irene, presenti anche quest’anno accanto a lei per celebrare un traguardo davvero raro. Tra gli amici e i compaesani non è mancata la visita del sindaco Piero Luigi Bianchi, che ha portato un piccolo omaggio a nome dell’amministrazione comunale. Nonna Emma ha accolto tutti con parole semplici ma profonde: "Ringrazio Dio per tutto quello che mi ha dato, sono serena nella mia casa, con la mia famiglia e con i tantissimi amici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emma Cosi spegne 104 candeline: "Sono serena nella mia casa" Emma Marrone - L'Amore Non Mi Basta Notizie correlate Vallì Morganti spegne 104 candeline: è la cascinese più anzianaCentoquattro primavere per Vallì Morganti, la persona più anziana residente a Cascina.