Ecomed 2026 Pichetto Fratin | Sicilia centrale nella transizione energetica del Mediterraneo

La Sicilia si posiziona come un elemento chiave nella transizione energetica del Mediterraneo, secondo le dichiarazioni del ministro dell'ambiente. Durante un evento dedicato alla sostenibilità, è stato sottolineato come l'isola giochi un ruolo strategico nelle politiche energetiche della regione. Le iniziative riguardano progetti di sviluppo di fonti rinnovabili e investimenti per ridurre le emissioni di gas serra. La discussione si è concentrata sui piani di integrazione tra le diverse nazioni del bacino.

La Sicilia al centro della sfida per la sostenibilità energetica e climatica nel Mediterraneo. È il messaggio arrivato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto con un video messaggio all’apertura della XVIII edizione di Ecomed – Green Expo del Mediterraneo, in corso a Catania. “Rivolgo un caloroso saluto agli organizzatori di Ecomed, al presidente Schifani, ai rettori degli atenei siciliani e a tutti i presenti a questa importante rassegna di Catania”, ha dichiarato il ministro, sottolineando come l’evento rappresenti un punto di riferimento per le politiche ambientali e industriali del bacino mediterraneo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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