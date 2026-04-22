Comunicato Stampa | Luca Margherita | ecco come trasformare imprese in sistemi che funzionano

Un imprenditore milanese ha avviato la sua prima attività a diciannove anni, nel 2001. A ventisei anni ha fondato un’agenzia di comunicazione integrata che conta oggi un network di ventuno partner. L’azienda collabora con vari brand nazionali e ha partecipato a progetti di rilievo nel settore. Questa esperienza personale viene condivisa in un comunicato stampa che illustra il percorso professionale e le strategie adottate nel tempo.

Milano, 22.04.2026 – Ho fondato la mia prima azienda a diciannove anni, nel 2001. A ventisei ho costruito un'agenzia di comunicazione integrata, creando un network di ventuno partner e conquistando tavoli con brand nazionali. Quella esperienza mi ha insegnato la lezione più importante della mia carriera: la crescita senza sistema ti consuma. L'agenzia è implosa non per mancanza di talento, ma perché la struttura non reggeva l'ambizione. Da lì ho dedicato quindici anni a costruire un metodo che trasformasse quel tipo di errore in un'architettura replicabile. Oggi, dopo venticinque anni sul campo, opero come Strategic Advisor al fianco di imprenditori e CEO di PMI, su sei aree chiave: strategia e direzione, processi operativi, persone e organizzazione, crescita commerciale, innovazione e sostenibilità.🔗 Leggi su Iltempo.it

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