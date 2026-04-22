Comunali dopo il caso rientro a sorpresa nelle liste del centrosinistra?

Nella campagna elettorale per le amministrative nella città di Reggio, si sono verificati diversi colpi di scena all'ultimo momento, con le scadenze per la presentazione delle candidature fissate per il 25 aprile. Tra le voci che circolano, ce n'è una riguardante un possibile ritorno a sorpresa di un candidato nelle liste del centrosinistra, una mossa che, se confermata, potrebbe cambiare gli equilibri della corsa.

Tra i colpi di scena davvero last minute (le candidature devono essere depositate entro sabato 25 aprile) della campagna elettorale reggina, c'è un sussurro che, se confermato, sarebbe clamoroso. Dopo il “can can” attorno al suo nome come papabile candidato del centrodestra, il consigliere.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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