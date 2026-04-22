Comitato sulla sicurezza I nuovi dati sui reati e il caso degli Uffizi

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in Prefettura si è tenuto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto. Presenti anche la procuratrice di Firenze e altri rappresentanti delle forze dell’ordine. Durante l’incontro sono stati discussi i dati aggiornati sui reati nella zona e il caso che riguarda gli Uffizi. La riunione ha riguardato anche le strategie per migliorare la sicurezza pubblica.

Si è riunito ieri in Prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Francesca Ferrandino, con la partecipazione della procuratrice di Firenze Rosa Volpe. Al centro del vertice, in apertura, l’analisi dei dati sui reati in città, con un focus particolare sugli episodi più recenti che hanno interessato il territorio fiorentino. Dai numeri emergerebbe un quadro complessivamente stabile. Tuttavia, non mancano elementi di preoccupazione. In alcune aree della città, e in particolare nel Quartiere 5, si registra infatti una situazione più difficile che ha acceso i riflettori delle autorità. Negli ultimi giorni si sono susseguiti accoltellamenti, furti e azioni riconducibili a gruppi di giovanissimi, le cosiddette baby gang, che stanno generando allarme tra i residenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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