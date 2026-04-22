Alcuni funzionari ucraini hanno avanzato la proposta di chiamare “Donnyland” un’area del Donbas, secondo quanto riportato dal New York Times. La proposta sarebbe stata avanzata nel tentativo di ottenere un effetto positivo sulla percezione internazionale della regione. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nella zona, dove scontri e tensioni politiche sono ormai all’ordine del giorno. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra gli osservatori.

Durante i negoziati tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, l’Ucraina ha proposto di rinominare come “Donnyland” la parte orientale del Donbas: sarebbe un omaggio al presidente Donald Trump, che apprezza molto lusinghe e piaggerie. L’hanno detto al New York Times quattro funzionari ucraini, rimasti anonimi ma descritti come vicini alle trattative. La proposta è iniziata come uno scherzo, hanno detto. Poi hanno capito che poteva essere un modo per ammorbidire l’amministrazione statunitense e renderla meno incline a sostenere concessioni troppo favorevoli alla Russia. Il Donbas orientale è uno dei fronti più importanti della guerra e uno dei punti più difficili da sbrogliare nei negoziati, per ragioni militari e culturali.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chiamare “Donnyland” un pezzo di Donbas

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