Cerveteri finì in terapia intensiva dopo l’aggressione | arrestato un 41enne

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Cerveteri dopo aver subito un'aggressione che lo ha portato in terapia intensiva. L'episodio si è verificato nelle settimane scorse e ha coinvolto più persone, con conseguenze gravi per la vittima. La polizia ha intercettato l’individuo poche ore dopo l’accaduto e ha eseguito l’arresto, che ha portato alla sua detenzione. La comunità locale si è mostrata sorpresa dall’evento violento.

Cerveteri, 22 aprile 2026 – Un arresto che scuote la comunità di Cerveteri e riporta al centro dell’attenzione un episodio di estrema violenza avvenuto nelle scorse settimane. I carabinieri della stazione di Campo di Mare hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Civitavecchia su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo di 41 anni, di nazionalità romena, gravemente indiziato di una brutale aggressione ai danni di un 59enne di nazionalità albanese. Il provvedimento è arrivato al termine di un’attività investigativa avviata dai militari subito dopo la segnalazione dei fatti e coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Crescono gli ospedali Molinette e Cto di Torino: inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva e uno di terapia sub-intensivaOggi, lunedì 9 marzo 2026, sono stati inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva negli ospedali Molinette e Cto di Torino e uno di terapia...