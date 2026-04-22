centrosinistra sei donne e il nodo leadership

Sei donne sono state coinvolte nel progetto del campo progressista per discutere e definire la propria idea di leadership. La loro partecipazione si inserisce in un contesto in cui si cerca di ridefinire i ruoli e le strategie di un fronte politico che si colloca nel centrosinistra. La discussione si svolge in un momento in cui il tema della leadership femminile assume un rilievo crescente nel panorama politico nazionale.

AGI - Sei donne nel cantiere del campo progressista per rispondere a una domanda: qual è l' idea di Paese del centrosinistra con cui proporsi da qui alle elezioni politiche? Chiara Braga, Marta Bonafoni e Cecilia Guerra del Pd assieme alle colleghe Maria Elena Boschi di Italia Viva, Elisabetta Piccolotti di Avs e Chiara Appendino del M5s si sono ritrovate nella Sala Berlinguer della Camera. Un "formato innovativo", come rivendica Massimo D'Alema, che dell'incontro è il promotore nella veste di presidente della Fondazione Italianieuropei. È la presentazione del nuovo numero della rivista, infatti, a dare il 'la' alla discussione sulle prospettive che la vittoria del No al referendum ha aperto per le opposizioni.🔗 Leggi su Agi.it

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