Oggi, intorno alle 16, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla regionale 222 a Castelnuovo Berardenga a seguito di un incidente che ha coinvolto almeno un veicolo. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari. Si registrano dettagli sulla presenza di una persona ferita, ma al momento non sono stati forniti ulteriori informazioni sulle condizioni del ferito o sulle cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

La persona è stata estratta dalla vettura per poi essere affidata al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto con automedica e ambulanza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Castelnuovo Berardenga: incidente sulla regionale 222, un ferito

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