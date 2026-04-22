Dopo il successo del primo fine settimana, durante il quale i partecipanti hanno percorso la tratta da Siena a Scrofiano, si svolgerà la seconda fase della camminata sulla Via Lauretana. L’iniziativa, gratuita e aperta a chiunque voglia partecipare, è programmata dal venerdì 24 alla domenica 26 aprile e prevede il completamento del percorso lungo la stessa via storica.

Dopo il gran successo del primo weekend (10–12 aprile), che ha visto i partecipanti camminare da Siena fino a Scrofiano, è ora pronta la seconda metà della , l’iniziativa gratuita e aperta a tutti prevista da venerdì 24 a domenica 26 aprile a completare il tracciato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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