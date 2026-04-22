Buon compleanno Anna Falchi Fiorenza Cossotto Magdi Allam

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità note. Tra queste ci sono Anna Falchi, attrice e showgirl, Fiorenza Cossotto, mezzosoprano, e Magdi Allam, giornalista e politico. Si uniscono a loro anche Jack Nicholson, attore statunitense, e Mara Maionchi, produttrice discografica. Altre celebrazioni coinvolgono anche personaggi pubblici come Antonio Calabrò. Numerosi festeggiamenti sono previsti in questa giornata dedicata ai loro traguardi personali.

Buon compleanno Magdi Allam, Antonio Calabrò, Fiorenza Cossotto, Jack Nicholson, Mara Maionchi, Mario Deaglio, Rossella Izzo, Simona Izzo, Serena Dandini, Anna Falchi, Massimo Carrera, Luca Dini, Angelo Rughetti, Ambra Angiolini, Mark van Bommel, Kakà. Oggi 22 aprile compiono gli anni: Carla Formaggio, ex cestista; Dante Bini, architetto; Oriello Lugli, ex calciatore, allenatore; Fiorenza Cossotto, mezzosoprano; Jack Nicholson, attore, regista, sceneggiatore; Gerry (Ettore) Bruno, attore, cantante; Mara Maionchi, discografica, conduttrice radio; Giorgio Agamben, filosofo; Mario Deaglio, economista; Franco d’Ambra (Alberto Scialla), cantante; Cesare Letta, archeologo; Angelo Scariolo, fumettista; Pietro Bolognesi, teologo; Pier Luigi Thiébat, politico; Cesare Viviani, poeta, scrittore.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Anna Falchi, Fiorenza Cossotto, Magdi Allam Notizie correlate Anna Falchi, Vita Privata: Chi Sono Gli Ex Ricchi E Famosi!Anna Falchi, tra amori celebri e una carriera sotto i riflettori: scopri le storie d’amore che hanno segnato la sua vita. Leggi anche: Anna Falchi e Serena Lasiti in vacanza a Cortona: le vip a spasso per la città Tutti gli aggiornamenti Buon compleanno Anna Falchi, Fiorenza Cossotto, Magdi AllamPersonaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ... romadailynews.it Anna Falchi festeggia il compleanno a Gardaland con il compagno Andrea Ruggieri e la figlia Alyssa. Guarda le fotoCompletando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ... oggi.it