Bonus Nuovi Nati 2026 | come ottenere i 1.000 euro dell’INPS

L’INPS ha reso disponibili le modalità per richiedere il Bonus Nuovi Nati 2026, un contributo di 1.000 euro destinato ai genitori di bambini nati o adottati nel corso del 2026. La domanda può essere presentata attraverso i canali online dell’istituto previdenziale, seguendo le istruzioni fornite ufficialmente. La procedura è stata aperta recentemente, consentendo alle famiglie interessate di avviare la richiesta.

L’INPS ha ufficializzato l’apertura delle procedure per richiedere il Bonus Nuovi Nati 2026, un sostegno economico una tantum di 1.000 euro destinato alle famiglie che hanno accolto un nuovo figlio tramite nascita, adozione o affidamento preadottivo nel corso dell’intero anno solare 2026. La gestione del contributo è regolata dal Messaggio n. 1268 del 14 aprile 2026, che stabilisce i parametri tecnici e le scadenze per l’accesso al beneficio. Per ottenere l’erogazione, i nuclei familiari devono soddisfare determinati requisiti economici: è necessario infatti disporre di un ISEE specifico per le prestazioni familiari e per l’inclusione del minore, con un valore che non superi la soglia dei 40.🔗 Leggi su Ameve.eu

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BONUS 1000 EURO NUOVI NATI 2026, AL VIA le DOMANDE! NOVITà ISEE e SCADENZE

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BONUS NUOVI NATI - 2026 Con la pubblicazione del messaggio 14 aprile 2026, n. 1268, l’INPS comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus nuovi nati 2026, il contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottat - facebook.com facebook

Bonus nuovi nati 2026, fino a 1.000 euro a famiglia: ecco come ottenerlo. Le domande vanno presentate entro 120 giorni dalla nascita o dall'adozione #ANSA x.com