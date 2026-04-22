Dal primo gennaio 2024, è attivo l'Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e soddisfano determinati requisiti. Sono state comunicate le date di pagamento previste fino ad aprile 2026. Questa iniziativa mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie che incontrano ostacoli economici, con contributi erogati in più tranche nel corso del tempo.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: ecco tutte le date di pagamento

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

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