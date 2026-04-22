Apple Watch SE 3 | crolla il prezzo lo smartwatch è a soli 199€
Oggi il prezzo dell'Apple Watch SE di terza generazione è sceso a 199 euro per la versione con cassa da 40 millimetri. Si tratta di un calo significativo rispetto ai prezzi precedenti, rendendo lo smartwatch più accessibile ai consumatori. La promozione riguarda esclusivamente questa versione, che presenta le caratteristiche tipiche di questa generazione di prodotto. La riduzione di prezzo è stata segnalata da diversi rivenditori online.
Il mercato degli smartwatch vede oggi un ribasso senza precedenti per l’Apple Watch SE di terza generazione, che viene proposto a 199 euro per la versione con cassa da 40 mm. Questa riduzione del prezzo, pari a circa il 30% rispetto ai 279 euro iniziali, rappresenta il punto più basso mai registrato per questo specifico modello, posizionandolo come una delle opzioni più competitive cerca un dispositivo di fascia alta con integrazione completa nell’ecosistema Apple. L’evoluzione tecnologica del chip S10 e le nuove capacità di monitoraggio. L’aggiornamento hardware portato dalla terza generazione della serie SE introduce cambiamenti sostanziali che vanno oltre la semplice variazione commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Apple WATCH SE 3: LA VERA BOMBA LOW COST DI APPLE!
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Anche a te succede Metti in carica l’Apple Watch… e resta lì penzolante Ho trovato un trucco semplicissimo Super ordinato Funziona davvero Da oggi niente più caos sulla scrivania Lo useresti anche tu CELLUCIANOMANIA #applewatch #t - facebook.com facebook
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