Ambrosini esalta Spalletti | Che la Juve avesse un gruppo sano lo si sapeva ma con lui in panchina… L’analisi

Un ex calciatore ha commentato positivamente l’atteggiamento della squadra di Spalletti, sottolineando come la Juventus fosse già nota per il suo ambiente sano. La sua analisi si è concentrata sulla prestazione tecnica durante la partita contro gli avversari diretti, evidenziando il dominio che la formazione ha mostrato in campo. L’intervento si inserisce nel quadro delle valutazioni sul momento attuale della squadra e sulla guida tecnica.

di Luca Fioretti Ambrosini Juve esalta il grande atteggiamento dei ragazzi di Spalletti e analizza il dominio tecnico visto contro i diretti avversari. La Juventus continua a raccogliere consensi dopo il netto trionfo conquistato in campionato. La prestazione offerta contro il Bologna ha impressionato gli addetti ai lavori, confermando la crescita del gruppo guidato da Luciano Spalletti. I bianconeri hanno dominato l’incontro per l’intero arco dei novanta minuti, senza lasciare spazio alle iniziative della compagine ospite durante la gara. Negli studi televisivi di DAZN, Massimo Ambrosini ha speso parole di enorme elogio per la Vecchia Signora, sottolineando la solidità tattica e l’incredibile tenuta mentale mostrate nell’ultima importante uscita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ambrosini esalta Spalletti: «Che la Juve avesse un gruppo sano lo si sapeva, ma con lui in panchina…». L’analisi LA RISPOSTA DI LUCIANO SPALLETTI DI ANDARE ALLA JUVENTUS #lucianospalletti #juventus #calcio Notizie correlate Condò esalta Spalletti dopo Juve Pisa: «Lui non lo ammetterà ma quella mossa ha letteralmente spaccato la partita»di Redazione JuventusNews24Condò analizza il successo della Juventus svelando la mossa decisiva che ha spaccato la partita: ecco le sue dichiarazioni... Leggi anche: Caressa elogia la Juve: «Ha vissuto un momento di difficoltà, ma il gruppo è sano perché ha reagito. Spalletti ha questo merito»