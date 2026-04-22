almanacco del 22 04 2026

L'almanacco del 22 aprile 2026 riporta che il giorno corrisponde a un martedì, con il calendario che segna il 31 marzo. La giornata viene presentata da Francesco Vitale, che augura buona giornata ai lettori. Non sono inclusi eventi specifici o dettagli aggiuntivi nel testo fornito.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Beniamino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molto intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il simbolo della Francia del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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L'Almanacco del 22 aprile 2026

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