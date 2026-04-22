Achille Lauro ha una nuova fidanzata? Ecco gli indizi

Una foto pubblicata sui social ha attirato l'attenzione degli utenti e dei media dedicati alla cronaca rosa. Nell'immagine si vede un uomo e una donna in atteggiamenti affettuosi, con quest'ultima che indossa una collana con una croce e un cappello. La didascalia del post non specifica dettagli sul rapporto, ma ha generato molti commenti e supposizioni tra i follower. Nessuna conferma ufficiale è stata data dai diretti interessati.

Sembra che il cuore di Achille Lauro sia tornato al centro dei radar del gossip nazionale. Il cantautore romano, che si era dichiarato single dopo l'ultimo Festival di Sanremo, è finito nel mirino delle cronache rosa a causa di uno scatto social pubblicato da Lavinia Mauro Frontera, ex tronista di Uomini e Donne e Marchese di nobili origini. Nella foto, che ritrae un vassoio di pasticcini, compare una mano tatuata che i fan più attenti — e l'esperta di gossip Deianira Marzano — hanno attribuito con una certa sicurezza proprio all'artista. La didascalia "Perfect day" ha fatto il resto, alimentando l'ipotesi di una frequentazione in corso tra i due.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Achille Lauro - Comuni Immortali (Official Visual Video)

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