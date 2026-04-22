Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, un uomo di 45 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un autoarticolato vicino alla barriera di Villanova d’Asti. Secondo gli inquirenti, l’uomo aveva avuto un litigio poco prima dell’incidente. Un amico, che si trovava con lui quel momento, è stato indagato per averlo lasciato sul posto.

Un tragico evento si è consumato lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, quando Simone De Fenza, un uomo di 45 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un autoarticolato nei pressi della barriera di Villanova d’Asti. Le indagini condotte dalla Polizia Stradale di Alessandria hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati dell’amico della vittima con l’accusa di omicidio colposo, a seguito della ricostruzione secondo cui il giovane sarebbe stato lasciato in carreggiata dopo una violenta discussione avvenuta durante il rientro da un locale. La dinamica del tragico abbandono sulla A21.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A21, morte dopo il litigio: indagato l’amico che lo lasciò in autostrada

Notizie correlate

Leggi anche: L'inseguimento, l'incidente e la morte di Ramy: chiesto il processo per i carabinieri e per l'amico che guidava lo scooter

Incidente sull’autostrada A21: morto un bambino di 8 anni, era in moto con il padreUn bambino di 8 anni è morto domenica 5 aprile in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Uomo trovato morto sull'autostrada A21, giallo nell'Astigiano; Mistero sull’A21: scende dall’auto in autostrada, muore travolto da un camion; Camionista trovato morto accanto al suo mezzo: la tragedia sull’A21 nella notte; Lasciato solo in autostrada dopo una lite, muore travolto da un tir: l'amico indagato per omicidio colposo.

Litigio in auto e poi la tragedia sull’A21: 45enne travolto e ucciso da un tirDopo una lite con un amico, Simone De Fenza sarebbe sceso dall’auto sull’A21 nei pressi di Villanova d’Asti: pochi minuti dopo è stato travolto a morte da un tir. notizie.it

Tragedia sull'autostrada A21, un uomo è stato trovato morto lungo la carreggiataÈ successo questa notte poco dopo il casello di Villanova. L'ipotesi più probabile è che sia stato investito a pochi metri dal suo mezzo ... lanuovaprovincia.it

Lasciato sulla A21 e travolto da un tir: svolta nelle indagini sulla morte di Simone De Fenza e sull'amico >> https://buff.ly/etUZDte - facebook.com facebook

AGGIORNAMENTO Ore 15:07 21/04/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 5 km per incidente tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Allacciamento A1/A21 Fiorenzuola dal km 68 x.com