24 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 24 aprile, giorno che segna il 114º del calendario gregoriano, si caratterizza per un cielo che accompagna persone nate in questa data con tratti di determinazione e coraggio. Chi è nato in questa giornata sembra mostrare una spiccata abilità nel gestire situazioni decisive, secondo le caratteristiche associate al giorno. L’almanacco fornisce anche previsioni e oroscopi dedicati a ogni segno zodiacale per questa data.

Il 24 aprile è il 114º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e coraggioso, con una forte capacità di affrontare momenti decisivi.Santo del giorno: San Fedele da Sigmaringen.Proverbio del giorno: Quando tuona d'Aprile buon segno per il barileFatti salienti: Nel 1915.🔗 Leggi su Veronasera.it

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