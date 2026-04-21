Nel match tra Juventus e Bologna, Zhegrova è entrato in campo e ha mostrato un certo dinamismo, con alcune fiammate offensive. Tuttavia, l’effetto complessivo della sua presenza resta ancora da valutare, considerando che rappresenta un passo importante per il suo inserimento nella squadra. I numeri disponibili forniscono una chiara panoramica sulla sua performance, ma non bastano a definire se il suo impatto sia stato decisivo o meno.

di Marco Baridon Zhegrova Juventus, come è andato il suo ingresso in campo contro il Bologna? I numeri parlano chiaro, ecco la grande verità. La Juventus ha consolidato il proprio successo casalingo superando il Bologna per 2-0, mandando un forte segnale nella corsa Champions. Nelle battute conclusive dell’incontro, c’è stato spazio anche per Edon Zhegrova, mandato in campo dalla panchina per dare nuova freschezza al reparto avanzato. L’esterno offensivo è infatti subentrato al 72? minuto di gioco, prendendo il posto di Conceição. Nei suoi diciotto minuti complessivi di permanenza sul rettangolo verde, il kosovaro ha cercato di mettersi in mostra, pur avendo a disposizione una porzione di gara molto ristretta per incidere in maniera profonda sulle dinamiche del match.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, impatto convincente o no contro il Bologna? Dinamismo e fiammate ma…Rimane questo grande step da compiere

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