Un utente ha condiviso un metodo per riutilizzare le schede di espansione delle console Xbox Series X e S come unità di memoria per i PC. La procedura permette di convertire le schede in SSD compatibili con i computer, offrendo una soluzione pratica per affrontare l’aumento dei prezzi dei componenti elettronici. La scoperta si basa su un’esperienza diretta di modifica delle schede di espansione.

Un utente ha dimostrato come le schede di espansione per Xbox Series X e Series S possano trasformarsi in unità di memoria per computer, offrendo una soluzione pratica contro l’attuale aumento dei costi dei componenti elettronici. Grazie all’utilizzo di un adattatore PCIe specifico, è possibile recuperare hardware proprietario sviluppato da Seagate per utilizzarlo come drive esterno su PC. Dall’hardware proprietario al PC: il funzionamento del workaround. La sfida tecnologica nasce dalla natura chiusa delle console Microsoft, che non seguono il modello della PlayStation 5, la quale permette invece l’integrazione di SSD standard per aumentare lo spazio disponibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xbox: ecco come trasformare le schede di espansione in SSD per PC

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