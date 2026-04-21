Visite guidate all' Orto botanico dell' università di Padova

Da padovaoggi.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio, ARKA organizza visite guidate all'Orto Botanico dell’Università di Padova. Le visite sono programmate alle ore 10:15 e alle ore 15:15. L’Orto Botanico si trova nel centro della città ed è aperto al pubblico in queste due fasce orarie. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire le diverse specie di piante e il valore storico di questa istituzione.

ARKA propone le visite guidate all'Orto Botanico dell'Università di Padova che si svolgeranno Domenica 10 Maggio alle ore 10:15 e alle ore 15:15. Le visite saranno condotte da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all'Università di Padova. La durata di ogni visita sarà di circa 1 ora.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L’arrivo dell’autunno veste l’Orto botanico di nuovi colori

Video L’arrivo dell’autunno veste l’Orto botanico di nuovi colori ?

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Visite guidate all'Orto botanico di Padova l'11 aprile 2026; Tra natura e design: la primavera degli Orti Botanici della Statale; Era di Maggio all'Orto Botanico; Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova il 25 aprile 2026.

visite guidate all ortoVisite guidate all'Orto botanico dell'università di PadovaARKA propone le visite guidate all'Orto Botanico dell'Università di Padova che si svolgeranno Domenica 10 Maggio alle ore 10:15 e alle ore 15:15. Le visite saranno condotte da esperta guida naturalist ... padovaoggi.it

visite guidate all ortoL’orto botanico più antico custode di 2.500 specieL’Orto Botanico dell’Università di Pavia apre le porte alla primavera con la 31ª edizione della Festa del Roseto, ... ilgiorno.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.