Visite guidate all' Orto botanico dell' università di Padova

Domenica 10 maggio, ARKA organizza visite guidate all'Orto Botanico dell’Università di Padova. Le visite sono programmate alle ore 10:15 e alle ore 15:15. L’Orto Botanico si trova nel centro della città ed è aperto al pubblico in queste due fasce orarie. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire le diverse specie di piante e il valore storico di questa istituzione.

ARKA propone le visite guidate all'Orto Botanico dell'Università di Padova che si svolgeranno Domenica 10 Maggio alle ore 10:15 e alle ore 15:15. Le visite saranno condotte da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all'Università di Padova. La durata di ogni visita sarà di circa 1 ora.🔗 Leggi su Padovaoggi.it L’arrivo dell’autunno veste l’Orto botanico di nuovi colori Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Visite guidate all'Orto botanico di Padova l'11 aprile 2026; Tra natura e design: la primavera degli Orti Botanici della Statale; Era di Maggio all'Orto Botanico; Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova il 25 aprile 2026. Visite guidate all'Orto botanico dell'università di PadovaARKA propone le visite guidate all'Orto Botanico dell'Università di Padova che si svolgeranno Domenica 10 Maggio alle ore 10:15 e alle ore 15:15. Le visite saranno condotte da esperta guida naturalist ... padovaoggi.it L’orto botanico più antico custode di 2.500 specieL’Orto Botanico dell’Università di Pavia apre le porte alla primavera con la 31ª edizione della Festa del Roseto, ... ilgiorno.it Dal 2 maggio tornano le visite guidate a Susa, la porta d'Italia! Ogni tour, un tema ed un'esperienza diversa Un viaggio affascinante tra storia, cultura e tradizioni, accompagnati da guide esperte alla scoperta di una delle città più suggestive del Piemonte. facebook AGENDA IRCI! VISITE GUIDATE! Giovedì 16 Aprile 2026, h. 17:30 [Prof.ssa M. Parladori, guida] vi attendiamo qui all'IRCI, in via Torino, 8, Trieste... per una nuova visita guidata alla mostra "Modernismi. La Venezia Giulia fra Liberty e Art Déco". Non serve pren x.com