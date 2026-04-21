Uomini e Donne registrazione 21 Aprile 2026 | le anticipazioni

Nella registrazione del 21 aprile 2026 di Uomini e Donne sono stati registrati diversi momenti di interesse. Nel trono over si sono verificati alcuni cambiamenti nelle interazioni tra i partecipanti, mentre nel trono classico si sono approfondite le conversazioni riguardo alla futura scelta di uno dei protagonisti. La puntata ha mostrato anche alcune discussioni tra i concorrenti, senza che siano stati annunciati esiti definitivi.

Torniamo con nuove anticipazioni di Uomini e Donne legate alla registrazione del 21 aprile 2026. Colpi di scena nel trono over e nuove dinamiche verso la scelta imminente di Ciro Solimeno. La puntata ha riservato diversi momenti destinati a far discutere: nasce una nuova coppia, segnalazione shock su un cavaliere e un altro abbandona il programma. La famiglia di Ciro Solimeno sis bilancia sulla sua scelta Elisabetta e Sebastiano lasciano insieme. Ad aprire la registrazione è stato il colpo di scena che ha coinvolto Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. I due hanno deciso di lasciare il programma insieme, sorprendendo il pubblico e lo studio dopo quanto accaduto nelle settimane precedenti.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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