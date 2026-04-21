Per chi si fosse perso l’ultima puntata di Uomini e Donne, è possibile recuperarla attraverso le repliche trasmesse su Canale 5. Il programma, condotto da Maria De Filippi, va in onda dal lunedì al venerdì e resta uno degli appuntamenti più seguiti nel palinsesto della rete. Le repliche sono disponibili in specifici orari, permettendo agli spettatori di rivedere le dinamiche del dating show.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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