Umbria allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per martedì 21 aprile, riguardante il rischio di temporali in tutte le aree della regione. La comunicazione riguarda l'intera regione e si riferisce a possibili condizioni di pioggia intensa e temporali. La segnalazione prevede che le condizioni atmosferiche possano portare a fenomeni temporaleschi nel corso della giornata.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata di martedì 21 aprile. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della Regione. VIDEO Lo strabiliante fenomeno atmosferico sui cieli umbri Per il 21 aprile - si legge nel documento di allerta -.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Umbria, allerta meteo della protezione civile; Meteo UMBRIA Video: previsioni aggiornate; Diramata l'allerta meteo. Rischio temporali su tutta la regione: quando scatta e le previsioni; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni. Meteo – Il maltempo affligge ancora lo stivale, con piogge e temporali: ecco l’allerta della Protezione CivileMeteo - La Protezione Civile diffonde l'allerta a causa del ritorno del maltempo, con piogge, temporali e possibili grandinate: ecco dove ... centrometeoitaliano.it Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su sei regioni per domani 21 aprile 2026 a causa della perturbazione ... fanpage.it Piazza del Mercato, Spoleto, Umbria One Girl One Rucksack One World/FB - facebook.com facebook Umbria, Lago di Piediluco. x.com