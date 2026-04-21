US Avellino il programma degli allenamenti

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il calendario degli allenamenti per la prossima settimana. La squadra si riunirà martedì e mercoledì alle ore 11:00 per sessioni mattutine, entrambe con le porte chiuse. Nessun altro dettaglio riguardante gli orari o i luoghi delle sedute è stato reso pubblico. La squadra proseguirà così la preparazione in vista delle prossime partite.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari:Martedì 21 Aprile: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse);Mercoledì 22 Aprile: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse).Da definire il programma.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Una raccolta di contenuti Temi più discussi: U.S. Avellino, il programma degli allenamenti; Itinerario ufficiale per la tifoseria ospite: Mantova-Avellino; Scheda squadra Avellino U19; Lupi domani a Mantova per rilanciare le ambizioni di salvezza. Lupi domani a Mantova per rilanciare le ambizioni di salvezzaL’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Mantova – Avellino che verrà disputata sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 35^ giornata del campionato di serie B è partita la ... atripaldanews.it Avellino, rinnovo fino al giugno 2026 per il centrocampista Luca PalmieroL’U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Luca Palmiero è stato prolungato fino al 30 giugno 2026. Un rinnovo già programmato in quanto, da opzione presente, al ... tuttomercatoweb.com Durante l’ultimo fine settimana, tra Mirabella Eclano e comuni limitrofi, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, d’intesa con le competenti Autorità di livello provinciale, ha svolto mirati servizi di controllo del territorio connessi al trilaterale dei Ministri dell’ facebook