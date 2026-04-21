Durante le riprese del Trono Over di Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa è stato sorpreso in compagnia della sua ex frequentazione, Elisabetta Gigante, mentre si trovavano su un traghetto diretto verso l’Isola d’Elba. La scena è stata notata dai presenti e ha fatto rapidamente il giro sui social, suscitando scalpore tra i partecipanti e i fan dello show. La relazione tra i due è diventata oggetto di discussione nel cast.

Il cast del Trono Over di Uomini e Donne si trova nel pieno di un terremoto sentimentale che coinvolge Sebastiano Mignosa, il quale è stato sorpreso insieme alla sua ex frequentazione Elisabetta Gigante durante l’imbarco su un traghetto diretto verso l’Isola d’Elba. La notizia ha scosso gli equilibri del programma, lasciando Simona Cannata in uno stato di totale sconcerto dopo aver appreso l’accaduto tramite messaggi e segnalazioni mentre si trovava al lavoro in farmacia. La dinamica del triangolo amoroso tra Sebastiano, Simona ed Elisabetta. Le recenti registrazioni hanno portato in primo piano una tensione difficile da gestire per i protagonisti coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trono Over, tradimento shock: Sebastiano con l’ex scuote Simona

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