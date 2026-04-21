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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tessuto ‘Simple Dome’: cotone misto e resistenza quotidiana. Analizzando la struttura della felpa ‘Simple Dome’, emerge una scelta materica precisa che definisce l’uso quotidiano del capo. La composizione è un mix di 68% cotone e 32% poliestere, una proporzione studiata per bilanciare le proprietà naturali delle fibre con quelle sintetiche. In un contesto di abbigliamento casual e outdoor leggero, questa miscela offre un approccio diverso rispetto a una felpa realizzata in puro cotone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The North Face Simple Dome: Tessuto, Vestibilità e Stile

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