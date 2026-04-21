Terni e provincia tredici morti e 810 incidenti stradali | Rafforzare le azioni di prevenzione e controllo

Nella provincia di Terni si sono registrati 810 incidenti stradali, con tredici persone decedute. Rispetto all’anno precedente, si nota una leggera diminuzione del numero di incidenti segnalati. Le autorità continuano a sottolineare la necessità di rafforzare le azioni di prevenzione e controllo sulle strade. La situazione viene monitorata costantemente per ridurre ulteriormente il numero di incidenti e vittime.

Una lieve diminuzione del numero di incidenti rilevati sul territorio della provincia di Terni, rispetto all’anno precedente. Sono i dati emersi nel corso della riunione dell’Osservatorio sull’incidentalità statale, presieduta dal Prefetto Antonietta Orlando, nell’ambito della conferenza.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Spezia, due motociclisti morti in due incidenti stradali nel giro di un’ora