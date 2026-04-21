Il consiglio di amministrazione di Terna si è riunito ieri in una sessione straordinaria, chiarendo la posizione relativa a un dipendente coinvolto in una vicenda di interesse pubblico. La decisione presa apre la strada a una scelta definitiva da parte del diretto interessato, che dovrà comunicare la propria preferenza in tempi brevi. La questione, che ha attirato l’attenzione del governo, si avvia così verso una soluzione concreta.

Il consiglio di amministrazione straordinario di Terna, riunitosi ieri, ha segnato un passaggio chiave in una vicenda che il governo intende chiudere rapidamente e senza ambiguità. Secondo quanto filtra, il tema della buonuscita da 7,3 milioni chiesta dall'amministratrice delegata uscente Giuseppina Di Foggia (in foto) non sarebbe stato formalmente discusso, ma è evidente che il nodo è ormai sul tavolo e verrà affrontato in un nuovo cda atteso nei prossimi giorni. I tempi, del resto, sono strettissimi e imposti dal calendario delle assemblee: il 6 maggio è convocata quella di Eni, dove Di Foggia è indicata per la presidenza, mentre il 12 maggio si riuniranno i soci di Terna per chiudere il suo mandato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terna scioglie il dubbio: Di Foggia deve scegliere

Notizie correlate

Milan Inter, Chivu scioglie i dubbi della rifinitura: scelto il centrocampo, resta un unico dubbioCalciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al...

Terna per il talento femminile, Di Foggia “Competenze e merito guidano decisioni”ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione...