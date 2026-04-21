Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Da orizzontescuola.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'anno scolastico 202526, sono stati confermati i nuovi interpelli per le supplenze docenti, secondo quanto stabilito dall'OM n. 882024. La procedura verrà avviata quando le graduatorie rimarranno senza più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. In questo modo, si prevede di coprire eventuali esigenze residue di personale docente nelle scuole.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Organici docenti 2026/27: meno spezzoni, meno supplenze. Prima soluzione l'accorpamento delle classi; Inserimento/aggiornamento graduatorie di istituto di I fascia; Specializzazione L2 nelle GPS 2026-28: come distinguere i titoli da 3 punti e da 1 punto; Classi di concorso 2026: quali sono le più richieste?.

supplenze docenti 2026 nuoviAssunzione docenti 2026: calendario delle procedure. Elenchi regionali, conferma sostegno, supplenze. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso di una diretta Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (segretaria nazionale Anief) ha ricostruito il calendario delle principali ta ... orizzontescuola.it

supplenze docenti 2026 nuoviConcorsi ATA 24 mesi 2026, ecco i bandi regionali [AGGIORNATO]Le domande si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite Polis – Istanze online, dal 28 aprile al 19 maggio 2026. orizzontescuola.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.