Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l'anno scolastico 202526, sono stati confermati i nuovi interpelli per le supplenze docenti, secondo quanto stabilito dall'OM n. 882024. La procedura verrà avviata quando le graduatorie rimarranno senza più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. In questo modo, si prevede di coprire eventuali esigenze residue di personale docente nelle scuole.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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