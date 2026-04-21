Si sente male alla guida e finisce fuori strada in autostrada | morto 88enne

Un uomo di 88 anni ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva l’autostrada A1 tra le uscite Capua e Santa Maria Capua Vetere, a causa di un malore. L’incidente si è verificato in un tratto di strada trafficato, e l’automobilista è finito fuori carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’ottantottenne è deceduto poco dopo. La polizia ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Stava percorrendo l'autostrada A1 quando tra le uscite Capua-Santa Maria Capua Vetere ed ha accusato un malore. Ha perso il controllo della vettura, una Madza 2, con a bordo la moglie, ha tamponato un camion ed ha finito la sua corsa ribaltandosi in un canale che costeggia la carreggiata.E' la.🔗 Leggi su Casertanews.it Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada Notizie correlate Paura in A14: si sente male alla guida, l’elicottero atterra in corsia. Autostrada bloccataL'intervento dei sanitari intorno alle 17 ha richiesto il blocco della circolazione verso sud. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente stradale, si sente male al volante e si schianta: gravissima; Choc alla Fincantieri, operaio si sente male e va in arresto cardiaco: rianimato sul posto, poi la corsa a Torrette; Uomo si sente male in mezzo alla piazza: soccorso e portato in ospedale; Si sente male mentre è in giro in bicicletta: trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Tragedia al Vinitaly: imprenditore si sente male mentre pranza e muoreVERONA – Una tragedia improvvisa ha segnato la giornata di apertura di Vinitaly, dove un imprenditore è morto sotto gli occhi dei presenti dopo un malore. Malore durante il pranzo, inutili i soccorsi ... nordest24.it Si sente male alla guida e finisce in un fossato, morto Alfredo BoniSi chiamava Alfredo Boni il sessantasettenne morto nell'incidente stradale avvenuto sulla via Variante Stazione nel Comune di Ferentino. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, ... fanpage.it https://terninrete.it/notizie-di-terni-45enne-si-sente-male-durante-unescursione-elitrasportata-in-ospedale-a-terni/ - facebook.com facebook Firenze, studente si sente male in gita scolastica e muore: chi era il 17enne Gerlando Falzone x.com