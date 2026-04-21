Shakespeare Walk 2026 | la passeggiata teatrale nel cuore di Verona
A Verona, nel centro storico, torna la Shakespeare Walk 2026, un percorso teatrale che trasforma le strade della città in un palcoscenico all'aperto. Questa iniziativa consente ai visitatori di seguire un itinerario che unisce diversi luoghi legati al teatro, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente. La passeggiata si svolge durante il giorno, con spettacoli e performance che si susseguono lungo il percorso.
Torna a Verona la Shakespeare Walk, l’esperienza teatrale itinerante che trasforma il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Un progetto unico che unisce teatro, città e comunità in un percorso immersivo composto da 37 stazioni, ognuna dedicata a un’opera di William Shakespeare.La.🔗 Leggi su Veronasera.it
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