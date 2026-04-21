Domenica il Carpi disputerà l’ultima partita di questa stagione di Serie C contro una squadra già sicura della salvezza. La gara si svolgerà a Guidonia e non avrà effetti sulla classifica, dato che entrambe le squadre sono già certe di rimanere in categoria. La partita conclude un campionato che ha visto alcune conferme e diverse uscite tra i giocatori della rosa.

CARPI Domenica il Carpi è atteso dalla chiusura della stagione a Guidonia, in una gara che non ha valore per la classifica, fra due squadre già salve. E in casa biancorossa lo sguardo è già rivolto al futuro per la terza annata di fila in C. La prima mossa sarà quella del patron Claudio Lazzaretti, che dovrà definire il budget e gli obiettivi della sua sesta annata in biancorosso. Salvo cambi in corsa (come accadde l’anno scorso per Serpini), le prime due pietre sono il ds Marco Bernardi e mister Stefano Cassani, entrambi sotto contratto fino a giugno 2027, con cui a bocce ferme ci sarà il primo confronto per capire se i programmi combaciano per restare ancora.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi del domani tra conferme e uscite

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