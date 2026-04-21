Scontro alla Camera sul decreto sicurezza il governo al lavoro su un dl correttivo

Alla Camera si è aperto un acceso dibattito sul decreto sicurezza, con il governo che ha deciso di mettere la questione di fiducia sul testo approvato dal Senato. Il ministro dell'Interno ha presentato la richiesta in Aula, mentre il Parlamento si prepara a discutere ulteriori misure correttive sul decreto. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le forze politiche coinvolte.

AGI - Sul decreto sicurezza è scontro alla Camera. Il governo, con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha posto nell'Aula di Montecitorio la questione di fiducia sul dl, nel testo approvato nei giorni scorsi dal Senato. Il voto si terrà domani dalle ore 18, le dichiarazioni di voto inizieranno alle 16,15. L'esame del provvedimento proseguirà anche in seduta notturna nelle giornate di giovedì e venerdì. Lo scontro alla Camera sul decreto Sicurezza . "L' emendamento era depositato dal 17 marzo. Si sono svegliati solo ora.". Una fonte di maggioranza riannoda i fili dello scontro sul dl Sicurezza, ripercorre le tappe della battaglia sulla norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri volontari: "Tutto filava liscio fino a quando è intervenuto in Aula il senatore del Pd Nicita, ma c'era l'accordo di tutto il centrodestra".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scontro alla Camera sul decreto sicurezza, il governo al lavoro su un dl correttivo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Decreto sicurezza: scontro alla Camera dei deputati; Scontro alla Camera su Dl sicurezza. Opposizioni: Incostituzionale; Premi rimpatri, idea decreto ad hoc. Domani il voto sulla fiducia, parere avvocati resta negativo; Dl sicurezza, è scontro alla Camera: sui rimpatri si va avanti, ma arriva il decreto bis. Caos alla Camera sul decreto sicurezza: Aula sospesa e scontro totaleOpposizioni all’attacco sulla norma contestata dal Quirinale, il governo va avanti e mette la fiducia mentre prende forma l’ipotesi di un decreto bis ... tg.la7.it Dl sicurezza, è scontro alla Camera: sui rimpatri si va avanti, ma arriva il decreto bisPer fugare gli ultimi dubbi sul futuro della norma relativa ai rimpatri volontari bisogna attendere l'ora di pranzo. Quando a parlare, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altra, ... ilgazzettino.it Scontro tra Trantino e ANPI Catania sul 25 aprile: polemica su antifascismo, RSI e memoria storica nella città etnea. https://www.freepressonline.it/2026/04/27/trantino-e-anpi-catania-scontro-sullantifascismo-del-25-aprile/ #Catania #25Aprile #Antifascismo #A - facebook.com facebook Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: "Studia", "No ai fanatici" x.com