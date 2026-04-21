Samsung Serie 7300 AI | guida al frigo con Vision AI
Un nuovo modello di frigorifero, appartenente alla serie 7300 con tecnologia AI, introduce la funzione Vision AI. Questa caratteristica permette al dispositivo di riconoscere gli alimenti e monitorare lo stato della spesa. La notizia è accompagnata da una nota di trasparenza che informa sui link di affiliazione, potenziali fonti di commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Vision AI: come il frigo ‘vede’ cosa manca in dispensa. L’integrazione della tecnologia Vision AI all’interno del Samsung Serie 7300 trasforma il frigorifero da semplice contenitore a dispositivo attivo per la gestione degli alimenti. Il cuore di questa funzionalità risiede nella capacità del sistema di monitorare i contenuti interni attraverso l’uso di una telecamera integrata, che è in grado di scattare fotografie automatiche degli alimenti inseriti o rimossi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Samsung OLED Vision AI: 55 pollici a 1.440€ con 250€ di rimborsoIl 2 aprile 2026, Euronics ad Amburgo propone un’offerta speciale sul televisore Samsung GQ55S95FAT da 138 cm (55 pollici), con un prezzo di partenza...
Samsung Galaxy S26: la nuova serie AI con offerte imperdibiliIl debutto della serie Samsung Galaxy S26 segna un passo decisivo per il colosso coreano.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Il telefono pieghevole più economico al mondo costa meno di un Apple Watch.; Migliori smartphone Xiaomi: guida all’acquisto (aprile 2026); Exynos 2600 salverà l'ammiraglia indesiderata? - Recensione di Samsung Galaxy S26+; ARM Mali-G615 MP2.
Samsung presenta la serie Galaxy S26: lo smartphone Galaxy AI più intuitivo di sempreSamsung Electronics presenta la nuova serie Galaxy S26, alimentata dalle esperienze Galaxy AI più proattive e adattive di sempre e progettata per semplificare le attività che le persone svolgono ... tecnogazzetta.it
Samsung: nuovi Galaxy serie A, un passo avanti nel rendere l’Ai accessibile a tuttiSamsung ha presentato Galaxy A56 5g, Galaxy A36 5g e Galaxy A26 5g, i nuovi smartphone della serie Galaxy A. Per la prima volta, i nuovi device del brand sud coreano integrano l'Awesome Intelligence, ... ilmattino.it
televisore Samsung smart TV 4k ultraslim serie 8 #televisore #televisoresamsung #televisoresmart facebook