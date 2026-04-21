Samsung Serie 7300 AI | guida al frigo con Vision AI

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modello di frigorifero, appartenente alla serie 7300 con tecnologia AI, introduce la funzione Vision AI. Questa caratteristica permette al dispositivo di riconoscere gli alimenti e monitorare lo stato della spesa. La notizia è accompagnata da una nota di trasparenza che informa sui link di affiliazione, potenziali fonti di commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Vision AI: come il frigo ‘vede’ cosa manca in dispensa. L’integrazione della tecnologia Vision AI all’interno del Samsung Serie 7300 trasforma il frigorifero da semplice contenitore a dispositivo attivo per la gestione degli alimenti. Il cuore di questa funzionalità risiede nella capacità del sistema di monitorare i contenuti interni attraverso l’uso di una telecamera integrata, che è in grado di scattare fotografie automatiche degli alimenti inseriti o rimossi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Samsung Serie 7300 AI: guida al frigo con Vision AI

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