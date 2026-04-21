Roma 71 anni per Toninho Cerezo | il club celebra la Hall of Fame

Oggi si celebra il 71° compleanno di Toninho Cerezo, ex calciatore brasiliano, riconosciuto per la sua carriera nel calcio internazionale. La società sportiva italiana ha pubblicato un messaggio sui propri canali social per ricordare questa occasione speciale. Cerezo è stato un centrocampista di rilievo, con una carriera che ha attraversato vari club e competizioni. La società ha scelto di celebrare il suo contributo inserendolo nella Hall of Fame.

Toninho Cerezo compie oggi 71 anni, traguardo celebrato ufficialmente dall’ AS Roma attraverso i propri canali social. Il centrocampista brasiliano, pilastro della formazione giallorossa tra il 1983 e il 1986, è stato omaggiato con l’inserimento nella Hall of Fame del club, a conferma dell’impatto tecnico e storico avuto nella Capitale prima del suo passaggio alla Sampdoria. Il rendimento di Cerezo a Roma si è chiuso con un bilancio di 104 presenze e 25 reti, uno score realizzativo insolito per un mediano dell’epoca, giustificato da una capacità di inserimento verticale che ridefinì gli standard del ruolo in Serie A. Durante il triennio romano, il brasiliano ha arricchito il palmarès della società con la conquista di 2 Coppe Italia, diventando il perno tattico della squadra post-Scudetto dell’83.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, 71 anni per Toninho Cerezo: il club celebra la Hall of Fame Notizie correlate Maurizia Cacciatori, icona dello sport a 53 anni tra triathlon, tv e la Hall of FameA 53 anni compiuti oggi Maurizia Cacciatori resta un punto di riferimento quando si parla di sport, stile e longevità fisica. Ottant'anni di pallavolo: Giulio La Manna nella hall of fame della Federvolley nella categoria arbitriFigura storica della pallavolo italiana, Giulio La Manna è stato inserito nella Hall of Fame 2025 della Federvolley nella categoria Arbitri. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Inter-Como su Radio Tv Serie A; Il Buongiorno di Cuneo24; Chissà dove trascorre il Capodanno Cerezo : tanti auguri Toninho. GRAFICA!. Best birthday wishes to Toninho Cerezo, who turns 71 today! 104 games and 25 goals 2 Coppa Italias Hall of Fame #ASRoma facebook Buon compleanno Toninho Cerezo x.com