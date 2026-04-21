RAI1 UFFICIALIZZA LA STAFFETTA DE MARTINO-LIORNI NELL’ACCESS ESTIVO

Rai1 ha annunciato ufficialmente il cambio di conduzione nell’access estivo. Da quest’anno, al posto di uno dei conduttori, ci sarà Marco Liorni, che prenderà il posto di Stefano De Martino. La notizia circolava da alcuni giorni e ora è stata confermata dalla rete. La programmazione dell’estate sulla prima rete si arricchisce così di questa novità.

Fumata bianca! Se ne è parlato tanto e oggi arriva l’ufficialità da Rai1: staffetta tra Stefano De Martino e Marco Liorni nell’access estivo. Affari Tuoi dunque si allunga non fino a giugno ma fino a sabato 18 luglio. Domenica 19 luglio spazio alla finale dei Mondiali di Calcio mentre da lunedì 20 luglio arriva l’access estivo. Nessun esperimento, nessun format nuovo o ripescato dal passato ma una versione speciale estiva de L’Eredità, il game show leader incontrastato del preserale da oltre 20 anni. Mentre Pino Insegno presidierà il preserale con Reazione a Catena, Liorni trasloca eccezionalmente alle 20.30, subito dopo il Tg1, e andrà avanti almeno fino a sabato 5 settembre.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1 UFFICIALIZZA LA STAFFETTA DE MARTINO-LIORNI NELL’ACCESS ESTIVO Notizie correlate COLPO DI SCENA! RAI1: STAFFETTA AFFARI TUOI-L’EREDITÀ NELL’ACCESS ESTIVOL’access di Rai1 ha una certezza ovvero sarà sempre acceso, anche d’estate: stop TecheTecheTè, dentro un game show per far riposare Affari Tuoi per... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: RAI1 UFFICIALIZZA LA STAFFETTA DE MARTINO-LIORNI NELL’ACCESS ESTIVO; RAI1 UFFICIALIZZA LA STAFFETTA DE MARTINO-LIORNI NELL’ACCESS ESTIVO; MADRE TERRA: CINZIA TH TORRINI TORNA SU CANALE 5 DOPO ELISA DI RIVOMBROSA. «Marcello si farà avanti con la Camilli, dandole un prezioso suggerimento e promettendo di sostenerla in questo momento difficile. » Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 17 aprile 2026 su Rai1, Agata si trova finalmente con le spalle - facebook.com facebook