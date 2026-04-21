Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, chiamato PSV, viene aggiornato e pubblicato, offrendo un quadro delle quotazioni attuali. Il valore del PSV varia in base alle condizioni di mercato e alle negoziazioni in corso, riflettendo le dinamiche del settore energetico. Le tendenze recenti mostrano come il prezzo abbia subito variazioni rispetto ai giorni precedenti, senza considerare eventuali previsioni o analisi di mercato.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 21 Aprile 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 41,34 euroMWh, che corrisponde a circa 0,393 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi dieci giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, passando dai 58,06 euroMWh (0,543 euroSmc) del 1 Aprile 2026 agli attuali 41,34 euroMWh (0,393 euroSmc) del 20 Aprile 2026. Dopo una fase di relativa stabilità e valori sopra i 50 euroMWh nella prima metà del mese, si è registrata una progressiva diminuzione, con una flessione più marcata negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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