Negli ultimi anni, una delle domande più frequenti nel dibattito sulla nutrizione riguarda il ruolo del timing dei pasti nel processo di dimagrimento. Molti si sono chiesti se mangiare in determinati momenti della giornata possa influenzare la perdita di peso o meno. Tuttavia, studi recenti suggeriscono che l’orario dei pasti non sia un fattore decisivo per il dimagrimento rispetto alla quantità e alla qualità del cibo consumato.

Negli ultimi anni una delle domande più ricorrenti nel dibattito sulla nutrizione è apparentemente semplice: il momento in cui mangiamo influisce davvero sul dimagrimento? Meglio concentrare le calorie al mattino? Mangiare la sera fa ingrassare di più? E il digiuno intermittente funziona per via degli orari o per altri motivi? Per rispondere serve uscire dal piano delle opinioni e guardare alla letteratura scientifica. Una delle analisi più complete è quella del nutrizionista Alan Flanagan, autore della revisione “ Is the timing of eating relevant for weight loss? ” pubblicata su “Proceedings of the Nutrition Society”, che ha esaminato criticamente decenni di studi sul meal timing, cioè la distribuzione dei pasti nel corso della giornata.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché il timing dei pasti non è la chiave del dimagrimento

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