Nella partita di domenica contro il Verona, Alexis Saelemaekers è rimasto in panchina per 63 minuti, senza scendere in campo. La sua presenza in panchina ha attirato l’attenzione, lasciando aperta la domanda sul motivo di questa scelta da parte dell’allenatore. La decisione di non farlo giocare ha generato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali.

Alexis Saelemaekers è rimasto in panchina nella gara di domenica contro il Verona di Sammarco per ben 63 minuti. Il belga viene da un periodo non semplice in termini di prestazioni, che hanno condizionato le partite dei rossoneri in questa ultima parte di campionato. Nella prima parte di stagione, l’ex Bologna e Roma, ha dimostrato di essersi meritato la conferma della fascia destra del Milan dopo due anni di prestiti in giro per l’Italia. Semplice riposo per il belga?. La panchina affidata a Saelemaekers nella partita contro il Verona è sintomo di una scarsa brillantezza nelle ultime partite di campionato. Il classe ’99 si è dimostrato poco lucido in campo nelle ultime settimane, tanto che, Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo nelle ultime gare stagionali dei rossoneri per due volte all’ora di gioco.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Panchina a Verona per Saelemaekers: riposo o bocciatura?

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