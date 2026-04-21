Martedì 21 aprile, le previsioni di Paolo Fox si concentrano sui segni zodiacali, evidenziando in particolare il posizione del Sagittario. Secondo le sue previsioni, il Sagittario potrebbe sentirsi invitato a comunicare di più, lasciando da parte il silenzio. Le altre indicazioni per gli altri segni non sono specificate. La giornata si presenta come un momento di attenzione per chi segue l’oroscopo, con alcuni segnali di cambiamento o di presa di parole.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 21 aprile, i nativi del Sagittario sono spronati a chiudere le relazioni ormai logore. I nati sotto il segno del Capricorno entrano in una fase di rinascita centrata sui sentimenti dopo un periodo difficile, mentre quelli dell’Acquario sono caldamente invitati a riposare per recuperare le energie perdute. Ariete – Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, per te l'aria sta cambiando in meglio: senti rinascere il desiderio di metterti in gioco nei sentimenti e di aprire il cuore. Non abbassare la guardia, però, sul fronte pratico: ci sono ancora dei nodi burocratici o dei conti in sospeso che richiedono la tua attenzione per essere chiusi definitivamente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox del 21 aprile: Sagittario, basta tacere

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