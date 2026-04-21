L'articolo presenta le caratteristiche del prodotto Onebioshop Ita Serge Lutens Five O’clock, includendo informazioni dettagliate sul suo utilizzo e sulle sue specifiche tecniche. Viene anche segnalata la presenza di link di affiliazione che potrebbero generare commissioni per chi effettua acquisti, senza costi aggiuntivi. La nota di trasparenza informa i lettori di questa eventualità.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dall’infusione inglese allo zenzero candito: la narrazione olfattiva. L’esperienza sensoriale di Five O’Clock au Gingembre, firmata da Christopher Sheldrake per la Collection Noire di Serge Lutens, non è una semplice composizione olfattiva, ma un vero e proprio viaggio narrativo. La fragranza si apre con un incontro immediato tra le note di testa di tè e bergamotto, che evocano quella freschezza luminosa tipica dei pomeriggi dedicati al relax.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Onebioshop Ita Serge Lutens Five O’clock: Caratteristiche…

Notizie correlate

Leggi anche: Onebioshop Ita Dolce And Gabbana The: Caratteristiche e d…

Leggi anche: Onebioshop Ita Clarins Double Serum &: Caratteristiche e …