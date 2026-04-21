Nuovo ecografo e casa di riposo restaurata

Lunedì sono state annunciate due novità nel settore sociosanitario locale: è stato consegnato un nuovo ecografo in un centro medico e sono stati completati i lavori di restauro di una casa di riposo. Questi interventi riguardano strutture pubbliche e hanno l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla popolazione. La consegna dell’apparecchiatura e i lavori di ristrutturazione sono stati ufficializzati in un evento locale.

Due importanti novità riguardano i servizi sociosanitari modiglianesi. Lunedì è stato consegnato dall’Ausl Romagna l’attesissimo ecografo alla Casa della comunità che, il giorno successivo, è stato presentato alle tre dottoresse della medicina generale Alessandra Govoni, Monica Valtancoli ed Elisa Vignoli, attuale sostituta della titolare Sofia Senzani, per una formazione tecnica sull’uso dell’apparecchiatura. "L’ecografo – ha sottolineato il sindaco Jader Dardi, presente con l’assessore ai servizi sociosanitari Giuseppe Travaglini – è dotato di tre sonde che permettono un ampio utilizzo dello strumento ai fini della diagnostica per tutti i segmenti del corpo umano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ecografo e casa di riposo restaurata Notizie correlate Sondalo: nuovo consiglio d'amministrazione per la casa di riposoIn data odierna si è formalmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Francesco Siccardi che gestisce la Rsa di Sondalo,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuovo ecografo e casa di riposo restaurata; Un nuovo ecografo donato all’Ortopedia di Cuneo; Ospedale Marino di Alghero, nuovo ecografo per l’Endocrinologia; Cuneo, la gratitudine diventa dono: un nuovo ecografo per l'Ortopedia dell'Ospedale Santa Croce. Nuovo ecografo e casa di riposo restaurataDue importanti novità riguardano i servizi sociosanitari modiglianesi. Lunedì è stato consegnato dall’Ausl Romagna l’attesissimo ecografo alla Casa della comunità che, il giorno successivo, è stato ... ilrestodelcarlino.it Un ecografo per il Centro dialisi della Casa della Salute Pintor-MolinettoE’ la donazione che l’Azienda Usl di Parma riceve oggi da Marco Ceruti, in memoria della moglie Anna Burgio. La nuova attrezzatura, che rappresenta una innovazione tecnologica per il Centro dialisi, è ... quotidianosanita.it Nuova strumentazione all'Ospedale di Lamon: la comunità fa squadra per la salute! Oggi abbiamo celebrato un'importante donazione: un nuovo ecografo portatile Samsung HM70 Evo è stato consegnato all'U.O.C. di Recupero e Riabilitazione Funzionale - facebook.com facebook