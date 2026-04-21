Nasce Stellantis Fiat con i francesi sul filo delle crisi

Alla fine del 2019, è stata annunciata la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo Peugeot, noto come Psa. La creazione di Stellantis, il quarto produttore mondiale di automobili, è avvenuta circa un anno dopo la scomparsa di un ex amministratore delegato di rilievo. La notizia è arrivata in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria globale, che ha influito sui mercati e sui piani dell’industria automobilistica.

Annunciata alla vigilia dell’emergenza Covid, circa un anno dopo la morte di Sergio Marchionne, la fusione fra Fiat Chrysler Automobiles e Psa, il gruppo Peugeot, che crea il quarto costruttore mondiale. La crisi sanitaria e le scelte di Bruxelles aprono a una svolta elettrica. La strategia di Carlos Tavares, che era già ad di Psa, è tutta spinta dalla propulsione a batteria. Il mercato non segue e l’azienda deve fare una parziale retromarcia, bruciando risorse e ritardando modelli. Gli eredi Agnelli, intanto, proseguono nella progressiva riduzione della presenza in Italia. Dopo la cessione di diverse partecipazioni editoriali, arriva anche la vendita di Iveco, un tempo collegata a Fiat, che nel cinquantesimo della fondazione passa agli indiani di Tata per 3,8 miliardi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Stellantis to Showcase New Fiat, Lancia, and Citroën Models at Paris Motor Show Notizie correlate Auto, salgono le vendite. Bene Stellantis (con Fiat). Nel trimestre boom delle cinesiStellantis in accelerazione sul mercato italiano dell’auto: il gruppo, in marzo, cresce infatti del 10,47%, per una quota salita in un anno al... Auto: boom vendite, Stellantis guida la ripresa con Fiat e cinesiIl mercato automobilistico italiano registra una crescita significativa nel primo trimestre del 2026, trainata da un’espansione delle vendite... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ottimo inizio 2026: Stellantis Pro One, la Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis, registra una crescita del 7% nei volumi globali nel primo trimestre; Stellantis apre il 2026 con consegne in crescita e rafforza la presenza globale; Primo trimestre 2026: Stellantis accelera (+3,7% in Europa, +6,7% in Italia) e piazza 5 modelli ai vertici; Stellantis Pro One cresce del 7% a livello globale nel primo trimestre dell’anno. Nasce Stellantis. Fiat con i francesi sul filo delle crisiAnnunciata alla vigilia dell’emergenza Covid, circa un anno dopo la morte di Sergio Marchionne, la fusione fra Fiat Chrysler ... ilgiorno.it Stellantis è l’unica che cresce in Europa: +10% a febbraio grazie a Fiat (+51%). Primi risultati di Filosa dal rilancioArrivano buone notizie sul fronte automotive ma riguardano principalmente Stellantis, l’unico gruppo a crescere in Europa negli ultimi due mesi. Stellantis fa registrare un aumento di 1,5 punti percen ... affaritaliani.it #Stellantis – Le Regioni fanno squadra: nasce il coordinamento per gestire la crisi | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #automotive #crisistellantis #lavoro - facebook.com facebook