Napoli spunta un nuovo nome per sostituire Conte | il piano B prende forma

Nel calcio italiano si avvicina la conclusione della stagione e si intensificano le discussioni sul futuro tecnico del Napoli. Si parla di un possibile cambio in panchina e di un piano alternativo in caso di addio di Antonio Conte. L'incontro tra il presidente del club e l’allenatore sarà determinante per definire le prossime mosse. Le decisioni resteranno in sospeso fino a quando non si concluderà questa fase di valutazioni.

Il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere. Ci avviciniamo al finale di questa lunga stagione, e all’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis che sarà decisivo in un senso o nell’altro. Incontro che potrebbe avvenire anche agli inizi di maggio, ma intanto l’elenco con i possibili successori del tecnico salentino si allunga: Roberto Mancini entra fortemente in lista. Napoli, Mancini come post Conte? La situazione. Napoli che scenderà in campo venerdì contro la Cremonese al Maradona, e che si prepara a queste ultime 5 gare. Poi, con molta serenità, si capirà quello che sarà il futuro dell’allenatore ex Juventus ed Inter: anche quest’anno sarà di fondamentale importanza l’incontro con De Laurentiis, dove si capirà se ci saranno ancora margini per proseguire insieme.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, spunta un nuovo nome per sostituire Conte: il piano B prende forma Notizie correlate Napoli – Milan, sfida con vista sul secondo posto. Spunta il nome di Conte per il dopo GattusoTempo di lettura: 2 minutiLa rabbia per l’eliminazione dell’Italia non è stata ancora smaltita, c’è una questione federale da seguire a partire dalla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, spunta l'ipotesi di una talpa | La banda aveva scavato un tunnel ausiliario; Conte aspetta De Laurentiis ma spunta il piano B; Licenziate Francesca Albanese, ma a Napoli spunta un murale in suo onore; Lobotka, il contratto parla chiaro: futuro in bilico? Spunta una nuova clausola – TMW. Calciomercato Napoli, contatti avviati per un nuovo centrocampistaIl Napoli inizia a muoversi in vista della prossima sessione estiva. La dirigenza partenopea è già al lavoro per individuare nuovi innesti e tra i profili seguiti con maggiore attenzione spunta quello ... magazinepragma.com Napoli, spunta un nome nuovo da 40 milioniDal Portogallo raccontano di un interesse del Napoli per il centrocampista del Porto Otavio. Il classe `95 può liberarsi pagando una clausola rescissoria di 40 milioni.. calciomercato.com Novità importantissime su Kerim Alajbegovic, obiettivo di mercato del Napoli Gianluca Di Marzio ha confermato che il giocatore ha scelto già la Serie A, con Inter e Roma, oltre agli azzurri, che sono sulle sue tracce Il bosniaco si è affidato all’ex Juve Mirale - facebook.com facebook Alajbegovic ha scelto l'Italia: piace a Inter, Napoli e Roma #SkySport #SkyCalciomercato x.com