Milly Carlucci ha annunciato che Canzonissima tornerà nel 2027 e ha commentato gli ascolti come un vero miracolo. La conduttrice ha parlato della prima edizione della trasmissione, che si concluderà con la finale di sabato sera su Rai1, e ha rilasciato un’intervista esclusiva a BubinoBlog, come di consueto. La puntata rappresenta un momento di bilancio per il programma, che ha riscosso un notevole riscontro tra il pubblico.

Milly Carlucci come tradizione apre e chiude i suoi show con un’intervista su BubinoBlog. Stavolta è tempo di bilanci per la prima edizione della nuova Canzonissima che celebra la finale sabato sera su Rai1. È tempo di bilanci per Canzonissima. Che voto dai a questo ritorno? In realtà non è stato un ritorno, ma un arrivo. Abbiamo preso un titolo storico che rappresenta la storia della Rai e gli abbiamo cucito addosso un abito nuovo. Adatto ai tempi. È un classico reboot da non confondere con il remake. Non possiamo che essere contenti. Abbiamo riportato Raiuno su livelli che in primavera non si vedevano da Ballando del 2019, quando in epoca pre Covid andavano in onda in questo periodo dell’anno.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: “CANZONISSIMA TORNA NEL 2027. GLI ASCOLTI? UN MIRACOLO” (ESCLUSIVA)

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Canzonissima 2026, Milly Carlucci verso la finale con due star: anticipazioni, scaletta, cosa farà Cocciante (dopo la polemica); Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni del 18 aprile: l'omaggio a Loretta Goggi; Canzonissima 2026 stasera su Rai 1: scaletta e ospite della quinta puntata; Canzonissima torna nel 2027? Risponde Milly Carlucci.

Torna Canzonissima, condotto da Milly Carlucci. Il cast, la giuria e il regolamentoIl pannello dei magnifici sette che aiuterà a scegliere la Canzonissima della serata è composto da Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Giacomo ... sorrisi.com

Ascolti tv: chi ha vinto tra 'Amici' e 'Canzonissima'Vince ancora una volta Maria De Filippi con il suo talent show Amici che si porta a casa un 22.4% di share contro il 17.9% di Canzonissima. Canzonissima, infatti, ha intrattenuto davanti allo schermo ... today.it

Milly Carlucci lancia #Eurovision2026 Alla finale di #Canzonissima sarà ospite Sal Da Vinci. Sul palco lo raggiungerà Gabriele Corsi, conduttore di #ESCITA con Elettra Lamborghini che è nel cast dello show di Rai 1. Ospite anche Senhit, rappresentante di S x.com

Milly Carlucci. . Tutte le anticipazione della grande finale scopriremo insieme quale sarà la #canzonissima di quest’anno Ospite della serata @saldavinciofficial e tantissime altre sorprese, vi aspettiamo sabato ore 21:30 su #rai1 @canzonissimarai - facebook.com facebook