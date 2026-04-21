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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il fattore EV: perché la gomma Michelin CrossClimate 2 è essenziale per i veicoli elettrici. Scegliere un pneumatico per un veicolo elettrico non è una decisione banale come per un mezzo termico tradizionale. La specifica “EV Suitable” presente su questo modello Michelin CrossClimate 2 indica che il prodotto è stato progettato tenendo conto delle necessità peculiari dei veicoli a batteria. I veicoli elettrici, infatti, presentano caratteristiche strutturali diverse, come una distribuzione del peso differente dovuta alla presenza dei pacchi batteria, che impone sollecitazioni specifiche sulla carcassa dello pneumatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michelin Crossclimate 2 ( 235/45 R17: La verità

Michelin CrossClimate 3 Sport alla prova: lo pneumatico quattro stagioni definitivo

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