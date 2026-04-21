Mezzogiorno Gruppo di ricerca Grins | su incentivi Zes contesto locale fa la differenza

Nel Mezzogiorno italiano, il Gruppo di ricerca Grins ha analizzato l'impatto degli incentivi delle Zone economiche speciali (Zes). I dati mostrano che le prime Zes sono state utilizzate principalmente per favorire gli investimenti aziendali, anche se l’effetto varia significativamente a seconda del territorio. Un approfondimento sui risultati concreti ottenuti finora rivela differenze evidenti tra le diverse aree coinvolte.

Roma, 21 apr. (AdnkronosLabitalia) - Le prime Zone economiche speciali italiane hanno sostenuto soprattutto gli investimenti delle imprese, ma con risultati molto diversi da territorio a territorio. E' quanto emerge da una prima valutazione complessiva realizzata dal Gruppo di ricerca Grins del Laboratorio di economia applicata (Lea) dell'Università di Bari Aldo Moro, che analizza gli effetti delle Zes nelle aree del Mezzogiorno nel periodo 2016-2022. Le Zes sono uno strumento di politica industriale pensato per attrarre investimenti e attività produttive in territori definiti, attraverso agevolazioni fiscali, semplificazioni amministrative e, in alcuni casi, vantaggi doganali.🔗 Leggi su Iltempo.it

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