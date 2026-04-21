Meteo Roma del 21-04-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino, le previsioni del tempo indicano condizioni variabili su tutta la regione, con alcune zone che mostrano nuvole sparse e altre che registrano schiarite. Le temperature sono ancora miti, ma si prevedono possibili lievi variazioni nel corso della giornata. Per il Nord, il servizio meteorologico segnala un numero di telefono dedicato per ulteriori aggiornamenti, mentre le previsioni complessive indicano un venerdì caratterizzato da alternanza di sole e nuvole.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di tel regolare in transito tutte le regioni ma con tempo asciutto al pomeriggio instabilità momento sui rilievi con locali acquazzoni con sconfinamenti sulle pianure in serata e nottata ancora molte nubi al settentrione con precipitazioni tra Triveneto ed Emilia Romagna al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente nel pomeriggio numero di te ne arrivo che renderà i cieli parzialmente nuvolosi ita ma senza fenomeni di rilievo associati in serata è stata ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata chiarite al sud Al mattino tempo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-04-2026 ore 06:15 LAVORIAMO da NEW MARTINA per 24 ORE è SUCCESSO di TUTTO Notizie correlate Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo... Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Lunedì 20 nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso; Meteo Roma: oggi nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso, Mercoledì 22 nubi sparse; Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo; Meteo, settimana pazza da lunedì: pioggia, sole e poi temporali sul 25 aprile. Meteo 21 aprile: instabile in diverse zone. Clima meno caldoDopo diversi giorni con temperature quasi estive, si profila una fase più instabile e fresca con un calo termico. La tendenza meteo dal 20 aprile ... meteo.it Meteo Roma – Instabilità in aumento con passaggi nuvolosi e possibili piogge per mercoledì, con lieve calo termicoMeteo Roma - Qualche passaggio nuvoloso tra oggi e domani ma poche pioggia, possibili acquazzoni mercoledì e temperature in lieve calo ... centrometeoitaliano.it Temporale LIVE su Tivoli in avvicinamento sui quartieri nord di Roma. Video del nostro Busho Parlavecchio da Nuovo Salario. Segui Meteo Lazio - facebook.com facebook